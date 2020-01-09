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Япония открыла рынок для украинских яиц

Четверг, 9 января 2020, 19:17
 

Украина согласовала международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц в Японию.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц, предназначенных для потребления человеком, из Украины в Японии", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с сертификатом можно по ссылке.

Напомним:

В июле 2019 года Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).

Экономическая правда

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Япония экспорт молоко

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