Япония открыла рынок для украинских яиц
Четверг, 9 января 2020, 19:17
Украина согласовала международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц в Японию.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта свежих яиц, предназначенных для потребления человеком, из Украины в Японии", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с сертификатом можно по ссылке.
Напомним:
В июле 2019 года Украину включили в перечень стран, из которых разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая масло и сыр).
Экономическая правда
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