МВФ сделал бесплатным доступ ко всем опубликованным онлайн-материалам
Четверг, 9 января 2020, 17:04
Доступ ко всем опубликованным онлайн материалам Международного валютного фонда с нового года стал бесплатным.
Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
По его словам, ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными.
"Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента", - написал Рашкован.
Экономическая правда
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