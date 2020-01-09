МВФ сделал бесплатным доступ ко всем опубликованным онлайн-материалам

Доступ ко всем опубликованным онлайн материалам Международного валютного фонда с нового года стал бесплатным.

Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

По его словам, ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными.

"Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента", - написал Рашкован.

Экономическая правда