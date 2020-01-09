Укрспецэкспорт возглавил депутат Киевсовета

Государственную компанию "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром" и является одним из крупнейших экспортеров оружия в Украине, возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря.

Эту информацию "Укринформу" подтвердили в "Укроборонпроме".

"Да, мы подтверждаем информацию о назначении Вадима Ноздри на эту должность", - заявили в ведомстве.

Вадим Ноздря - депутат Киевского городского совета, где занимался вопросом ЖКХ и энергетики, первый заместитель главі постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Ноздря родился 15 сентября 1979 года в Николаеве. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".

В 2000-2001 годах работал IT-менеджером в ООО "Металпромсервис", 2001-2002 гг. - менеджером аналитического отдела Teletrade D.J. International Consulting Ltd, 2002-2006 гг. - заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СВТФ "Прогресс"), 2006-2007 гг. - директором представительства ЗАО "Миниметаллургический завод Истил (Украина)", 2007-2008 гг. - директором ООО "Истил Инвестментс" (ISTIL GROUP), 2008-2012 гг. - исполнительным директором ООО "Истил Менеджмент" (ISTIL GROUP).

В 2008 году он стал основателем и гендиректором ООО "Савик Шустер Студиос", а с 2012 года работал генеральным директором ООО "Истил-менеджмент", которая предоставляет консультативные услуги бизнесу.

В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомощи" на 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомощи" 11 сентября 2018 года Ноздря вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".

В декларации за 2018 год говорится, что в собственности семьи находится жилой домом под Киевом площадью 400 квадратных метров, несколько земельных участков, квартира в Киеве площадью 163 кв.м, машины BMW X5 и Toyota Auris и дорогостоящие часы. Также Ноздря задекларировал 450 тысяч долларов, 380 тысяч евро и 1,5 млн грн.

Как отмечается на сайте "Укроборонпрома", новых руководителей получили еще 2 предприятия. Гендиректором ГК "Завод имени Малышева" стал Василий Крылас, а гендиректором ГК "Завод 410 ГА" - Алексей Попов.

Напомним:

Государственный концерн "Укроборонпром" вернул себе контроль над государственной компанией "Укрспецэкспорт", которая входит в его состав.