В Барселоне хотят отменить авиасообщение с Мадридом
Мэрия Барселоны хочет отмены авиасообщения с Мадридом для сокращения выбросов углерода.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Confidencial.
Городской совет Барселоны предложит аэропорту Эль Прат ликвидировать маршруты, у которых есть железнодорожная альтернатива, чтобы избежать дополнительных выбросов CO2 в атмосферу. Под отмену попадет и рейс Барселона-Мадрид.
"Воздушный транспорт имеет железнодорожную альтернативу, которая не производит выбросов", - утверждает советник по климатическим чрезвычайным ситуациям Ламма Бадиа.
По его словам, и мэрия, и женералитат Каталонии "должны внести свой вклад в сокращение выбросов". В связи с этим он считает, что власти Каталонии и Барселоны "должны продемонстрировать, что, хотя они и могут добиться роста, но также способны сократить выбросы".
По мнению советника, отмена авиарейсов между Барселоной и Мадридом способна заработать после того, как стоимость билетов на поезда будет существенно снижена.
Кроме того, по словам советника, мэрия Барселоны собирается работать над сокращениями выбросов за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной сфере.
Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, скоростные поезда ходят с 2008 года.
Как сообщалось, крупнейшая зона низких выбросов в Южной Европе открылась в Барселоне 1 января с вступлением в силу запрета автомобилям, которые выбрасывают наибольшее количество загрязняющих веществ, въезжать на всю агломерацию города и в некоторые города-спутники.
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