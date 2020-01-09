В FlixBus рассказали, сколько пассажиров перевезли в 2019 году

Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus в 2019 году перевез 62 миллиона пассажиров - количество пассажиров, которое воспользовалось услугами FlixMobility, выросло на 37%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Росту количества пассажиров способствовали выход FlixMobility на новые рынки в 2019 году - в частности Украины и Турции, и рост сети на уже существующих рынках - сегодня сеть FlixBus объединяет 2500 городов в 30 странах мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году FlixBus расширил свое присутствие в Восточной Европе, запустив регулярные рейсы в Украину.

В Украине оператор перевозок представлен в 10 городах: Киеве, Львове, Одессе, Житомире, Ровно, Виннице, Умани, Хмельницком, Тернополе и Ужгороде.

Прямые сообщения в сети FlixBus Украина имеет с Польшей, Германией, Венгрией, Австрией и Чехией.

"В декабря 2019 года была запущена первая полностью зеленая линия Одесса-Прага-Плзень с брендированными автобусами и полными стандартами FlixBus.

В следующем году FlixBus планирует увеличивать количество линий из Украины в Польшу, Германию, Чехию и Венгрию, а также открывать новые линии до Южной Европы и стран Балтии. Также в 2020 году в планах компании добавить новые украинские города к сети международных сообщений и запустить внутренние перевозки в Украине", - заявили в компании.

Также сообщается, что в 2019 году FlixMobility поглотила крупнейшего автобусного перевозчика Турции Kamil Koç, выйдя на рынок Азии. В планах компании - выход на рынок Южной Америки и дальнейшее расширение в Азии.

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Экономическая правда