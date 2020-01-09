Транзитом через Украину прошел первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

Первый контейнерный поезд маршрутом из китайского города Сиань до польского Славкува проехал транзитом через Украину, путь поезда составил почти 40 часов.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве.

Широкая колея, которая эксплуатируется на УЗ, наиболее протяженная на западе. Кроме этого, мы имеем ряд несомненных плюсов для таких маршрутов и их развития в будущем УЗ может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ ", - пишет Кравцов.

В то же время глава УЗ отмечает, что объем транзитных перевозок через Украину падает.

"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ - максимально надежный партнер для транзита.

Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты", - подчеркнул Кравцов.

Напомним:

31 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда