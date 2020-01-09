Транзитом через Украину прошел первый контейнерный поезд из Китая в ЕС
Первый контейнерный поезд маршрутом из китайского города Сиань до польского Славкува проехал транзитом через Украину, путь поезда составил почти 40 часов.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.
"Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве.
Широкая колея, которая эксплуатируется на УЗ, наиболее протяженная на западе. Кроме этого, мы имеем ряд несомненных плюсов для таких маршрутов и их развития в будущем УЗ может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ ", - пишет Кравцов.
В то же время глава УЗ отмечает, что объем транзитных перевозок через Украину падает.
"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ - максимально надежный партнер для транзита.
Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты", - подчеркнул Кравцов.
Напомним:
31 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.
Экономическая правда
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