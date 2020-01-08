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Трамп анонсировал новые экономические санкции против Ирана

Среда, 8 января 2020, 19:30
 

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Об этом он заявил во время своего обращения после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает "Европейская правда".

"Когда Соединенные Штаты продолжают оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут жесткие экономические санкции против иранского режима", - заявил Трамп.

По его словам, эти санкции останутся в силе, пока Иран не изменит свое поведение.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы минувшей ночью, причем правительство Ирана официально подтвердил, что это было его нападение и готовятся другие.

В результате удара американские граждане не пострадали, а самим военным базам, по словам Трампа, был нанесен минимальный ущерб.

Европейская правда

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США Иран санкции

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