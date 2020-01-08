Продажи подержанных легковых авто за год выросли в 3,5 раза – ассоциация

По итогам 2019 года на украинские номера перешли 408,1 тысяч легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, это в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Отмечается, что почти 3/4 от этого количества охватили машины происхождением из стран ЕС.

"Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

"Маркой-лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, стала Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74 856 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки", - пишет Укравтопром.

На втором месте - Opel (34 893) старых авто, на третьем - Renault (31 994 авто).

Четвертой по популярности стала Skoda (31 920 авто), замкнул пятерку лидеров Ford - 28 202 машины.

Напомним:

В 2019 году в Украине на учет поставили почти 88 500 новых лековых автомобилей - рынок новых авто за год вырос на 8 процентов.

Экономическая правда