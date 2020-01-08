В МАУ говорят, что Boeing, который разбился в Иране, был исправен

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

Источник: брифинг представителей МАУ

Прямая речь президента МАУ Евгения Дыхне: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем".

"Воздушное судно было исправно... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию наших экипажей".

Прямая речь вице-президента МАУ по летной работе Игоря Сосновского: "Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем".

Детали: По словам Сосновского, из членов экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.

Командир Владимир Гапоненко имел 11 600 часов налета, почти весь на самолете Boeing 737, инструктор Алексей Наумкин – 12 тысяч часов налета, второй пилот Сергей Хоменко – 7600 часов налета.

По словам Сосновского, экипаж отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом.

"Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - сказал он.

Прямая речь технического директора МАУ Александра Шафиева: "Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было".

Детали: Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что расследованием причин катастрофы будет заниматься специальная комиссия.

Прямая речь Дыхне: "Есть государственный орган – Национальное бюро расследований в области гражданской авиации. Этот орган создает комиссию, в которую привлекаются авиационные власти двух стран, авиакомпания, а также производитель воздушного судна и все необходимые эксперты, которые понадобятся, на усмотрение самой комиссии".

"На этом борту мало украинцев за счет того, что много пассажиров на этом борту планировали из аэропорта Борисполь лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры".

Что предшествовало:

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

Все, кто был на борту самолета, погибли.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.