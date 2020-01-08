Золото дорожает из-за усиления конфликта между США и Ираном

Цена на золото растет при сохранении политической напряжённости на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:50 по киевскому времени цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 14 долларов по сравнению с вечером 7 января, или около на 1%, до 1585,15 доллара за тройскую унцию.

Спрос на один из самых надежных активов продолжает расти на фоне эскалации конфликта между США и Ираном.

Рекомендуем почитать: Прогноз международных финансистов на 2020: что будет с мировой экономикой

Экономическая правда