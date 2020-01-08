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В Иране разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

Среда, 8 января 2020, 09:15
 

Самолет Boeing 737, перевозивший 177 пассажиров разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана.

Источник: CNN, Европейская правда, Украинская правда

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ( "МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".

Информацию о катастрофе в среду утром подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ссылаясь на предварительные данные представителя авиакомпании МАУ. По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

 

По данным иранского агентства ISNA, Boeing 737-800 потерпел катастрофу всего через шесть минут после выхода из взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет направлялся в киевский международный аэропорт "Борисполь".

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Дословно: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".

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АэроСвит Иран

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