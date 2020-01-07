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Протесты во Франции – профсоюзы блокируют нефтеперерабатывающие заводы

Вторник, 7 января 2020, 15:15
 

Французские профсоюзы заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит горючего на автозаправочных станциях.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, это должно стать особенно эффективно ввиду транспортная забастовка, который уже месяц продолжается в стране.

Сейчас сообщается о блокировании нефтеперерабатывающих заводов Exxon Mobil France. Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, но в пяти из семи временно возникли трудности - протестующие заблокировали выезд из них.

Сейчас топлива не хватает лишь 24 французских АЗС, однако профсоюзы обещают продолжать блокирование минимум до пятницы.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит дефицит топлива, и полиция обеспечит, чтобы нефтебазы ни были заблокированы.

"Люди имеют право на забастовку, но они не имеют права блокировать (нефтеперерабатывающие заводы)", - заявил он.

Филипп заявил, что открыт для обсуждения изменений среднего возраста выхода на пенсию с профсоюзами, является одним из главных моментов относительно планов пенсионной реформы.

Напомним, пенсионная реформа предусматривает введение так называемого "возраста равновесия", что является фактическим увеличением пенсионного возраста. Социологический опрос Elabe показывает, что эту инициативу плохо воспринимают 66% французов.

Одна из крупнейших профсоюза страны CGT уже объявила, что единственным выходом для власти "полный отзыв этой плохой реформы".

Европейская правда

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Франция нефть

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