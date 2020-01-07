IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям погибшего мальчика, на которого упал комод

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, согласилась выплатить 46 миллионов долларов родителям мальчика, погибшего после падения на него комода этого производителя.

Об этом сообщает The New York Times.

В понедельник Крэйг Дудек, сын которого Йозеф погиб в мае 2017 года, заявил об урегулировании судебного иска - это подтвердила пресс-секретарь IKEA.

Как отмечает газета, родители мальчика подали в суд на IKEA в штате Пенсильвания, где базируется штаб-квартира компании в Северной Америке, аргументируя это тем, что производитель мебели знал, что комоды Malm склонны к падению и не предупредил клиентов о нестабильной конструкции.

Согласно иску семьи Дудек, с 2011 года по меньшей мере 5 детей погибли после падения на них различных моделей комода Malm, еще 91 ребенок получил травмы.

"Если двухлетний мальчик может свалить комод с тремя ящиками, вы знаете, что с этим комодом что-то не так. В американских домах таких комодов миллионы и миллионы", - заявил Крейг Дудек.

"Хотя никакие урегулирования исков не могутт изменить трагических событий, которые привели нас сюда, ради семьи и всех причастных, мы благодарны, что этот судебный процесс завершился", - сказала пресс-секретарь IKEA.

"Мы остаемся преданными активной и совместной работе над решением очень важного вопроса безопасности наших товаров", - добавила она.

Экономическая правда