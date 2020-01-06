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Новый директор McDonald's хочет запретить топ-менеджерам вечеринки

Понедельник, 6 января 2020, 17:48
 
Новый исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчинский хочет изменить корпоративную культуру компании, запретив топ-менеджерам и другим сотрудникам совместные походы в бар, вечеринки и ночное общение. 

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Wall Street Journal.

Бывшего президента корпорации уволили из-за отношений на работе.

В течение первых двух месяцев в должности Кемпчинский встретился с сотрудниками компании в США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. Он собирал информацию относительно ценностей в компании. Кемпчинский хочет возобновить профессиональную культуру общения между сотрудниками.

"Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером в компании и спрашивать у себя, соответствуют ли они нашим ценностям. Если нет — они не будут в команде высшего руководства", — сказал директор на встрече с сотрудниками.

По информации издания, ранее сотрудники корпорации общались между собой вечером после работы и по ночам в барах. Такие встречи поощрял экс-директор McDonald's Стив Истербрук. Он сам встречался с коллегами в неформальной обстановке. Некоторые сотрудники заявили, что они были обеспокоены таким поведением директора.

Как передают собеседники WSJ, Истербрук любил флиртовать с сотрудницами, из-за чего некоторые чувствовали себя некомфортно.

Романтические отношения между сотрудниками McDonald's были распространены: пары иногда образовывались между руководителями и их подчиненными. Для таких пар в компании придумали название "МакСупруги".

Сейчас Кемпчинский ищет новых директоров по подбору персонала. Предыдущий уволился на следующий день после отставки Истербрука.

Напомним, в ноябре 2019 года исполнительный директор корпорации McDonald's Стив Истербрук ушел в отставку из-за отношений с работником, нарушающих корпоративную этику компании. Пол и имя сотрудника не разглашались.

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McDonald's

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