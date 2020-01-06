Авиарегулятор США может отложить возврат Boeing 737 MAX к полетам

Федеральная авиационная администрация США (FAA) сообщила, что изучит выявленную проблему с проводкой в модели Boeing 737 MAX, которая потенциально может стать причиной возникновения короткого замывания.

Об этом сообщает avaianews со ссылкой на New York Times.

В Boeing подтвердили, что изучают ситуацию с регулятором, но пока не могут сказать, потребуется ли для решения вопроса вносить изменения в конструкцию авиалайнеров.

Газета New York Times сообщила, что потенциальная проблема связана с близкой прокладкой двух пучков проводов.

Сейчас Boeing работает над тем, чтобы спроектировать разделение кабелей в случае необходимости, а также проводит анализ того, может ли возникнуть в реальности неисправность с проводкой.

Ситуация, которую FAA обозначила как потенциально "катастрофическую", может снова отодвинуть возвращение модели 737 MAX к полетам.

Напомним:

Коммерческая эксплуатация всех самолетов 737 MAX остановлена с марта 2019 года из-за двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 людей.

Причиной крушения называется некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Система была создана специально для Boeing 737 MAX как ответ на установку новых более современных двигателей большего размера. В результате этого нос самолета мог задираться вверх, что могло привести к срыву авиалайнера после потери скорости.

Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций, при ручном управлении система при увеличении угла атаки выше определенного значения в качестве балансирования отклоняла стабилизатор на пикирование.

Для возвращения 737 MAX в небо Boeing пришлось обновить программное обеспечение MCAS, а также определить необходимые требования к тренировкам пилотов. Все изменения должны сертифицировать FAA и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA).

Из-за того, что процесс затянулся, на складах к концу 2019 года скопилось 400 собранных, но не поставленных авиалайнеров. В результате Boeing принял решение приостановить производство 737 MAX с января 2020 года.

Airbus в 2019 году стал крупнейшим в мире поставщиком самолетов на фоне кризиса в компании Boeing, которая удерживала лидерство с 2011 года.





