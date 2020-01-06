За 2019 год появилось 142 компании-единорога, среди них есть украинский стартап

За прошедшие 12 месяцев в мире появилось 142 новых "единорога" — бизнеса с оценкой более 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на Crunchbase.

Показатели за 2019 год уступают прошлогодним, общая статистика за последние 5 лет выглядит так:

- 2015 — 106 "единорогов"

- 2016 — 87 "единорогов"

- 2017 — 102 "единорога"

- 2018 — 158 "единорогов"

- 2019 — 142 "единорога"

Больше всего "единорогов" за последний год появилось в США — целых 78.

Несмотря на тенденцию к появлянию "единорогов", общий объем инвестиций снизился едва ли не в два раза по сравнению с показателями 2018 года и даже ниже цифр 2017 года.

- 2017 — $93,8 млрд привлекли стартапы, ставшие "единорогами"

- 2018 — $139 млрд

- 2019 — $85,1 млрд

Правда, в Crunchbase делают скидку на то, что в 2018 году было проведено две крупные инвестиционные сделки почти на $27 млрд: $14 млрд для китайского сервиса Ant Financial и $12 млрд для американской компании Juul.

В 2019 году стартапами с крупнейшей оценкой стали:

- Uber Advanced Technologies Group — $7,3 млрд

- JD Health — $7 млрд

- Databricks — $6,2 млрд

- CloudKitchens — $5 млрд

- Rivian — $5 млрд

Секторами, в которые больше всего инвестируют, стали: финансовые сервисы, коммерция, данные и аналитика, транспорт, SaaS и здравоохранение.

Также в 2019 году украинский стартап Grammarly привлек $90 млн, его общая оценка превысила $1 млрд. Общий объем инвестиций в Grammarly достиг $200 млн.