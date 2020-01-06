Эфиопия заинтересована в поставках зерна из Украины
Эфиопия назвала Украину стратегическим партнером в агросекторе на 2020 год.
Об этом шла речь в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины, передает Agroportal.ua
Как говорится в сообщении ТПП, генеральный директор Службы государственных закупок Эфиопии Цевайе Мелуне Бачоре отметила важность сотрудничества именно с нашим государством, ведь правительство страны определило Украину стратегическим партнером на 2020 год.
Эфиопия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины среди стран Подсахарськой Африки.
Украинский экспорт в Эфиопию в 2015–2017 гг. являлся большим, чем во все остальные страны этого региона — по объемам взаимной торговли среди этих стран Эфиопия традиционно занимает второе-третье места.
При этом развитие двусторонних торгово-экономических отношений отмечается стабильно высоким положительным сальдо в пользу Украины.
Напомним, 27 ноября Украина и Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него.
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