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Эфиопия заинтересована в поставках зерна из Украины

Понедельник, 6 января 2020, 14:18
 

Эфиопия назвала Украину стратегическим партнером в агросекторе на 2020 год.

Об этом шла речь в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины, передает Agroportal.ua

Как говорится в сообщении ТПП, генеральный директор Службы государственных закупок Эфиопии Цевайе Мелуне Бачоре отметила важность сотрудничества именно с нашим государством, ведь правительство страны определило Украину стратегическим партнером на 2020 год.

Эфиопия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины среди стран Подсахарськой Африки. 

Украинский экспорт в Эфиопию в 2015–2017 гг. являлся большим, чем во все остальные страны этого региона — по объемам взаимной торговли среди этих стран Эфиопия традиционно занимает второе-третье места. 

При этом развитие двусторонних торгово-экономических отношений отмечается стабильно высоким положительным сальдо в пользу Украины.

Напомним, 27 ноября Украина и Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него.

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агросектор Африка

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