Заработал отключенный системой безопасности энергоблок АЭС

6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).