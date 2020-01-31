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Как платить в два раза меньше за отопление: рецепт от премьера

Пятница, 31 января 2020, 19:50
 

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о последствиях "термомодернизации", которую провели жители одного из жилых домов в Житомире.

Источник: Алексей Гончарук в Telegram

Дословно: "Жители энергоэффективного дома платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем жители соседнего дома.

В цифрах: в среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, а их соседи на той же улице в доме, подлежащем термомодернизации – 1211 грн".

Детали: По словам премьера, в доме заменили окна, входные двери, двери в тамбуре, двери в полуподвальных помещениях и провели теплоизоляцию. Потратили 889 тыс. грн, из которых 560 тысяч компенсировало государство.

Гончарук также отметил, что к инициативе правительства модернизировать как можно больше многоквартирных домов в этом году присоединились представители 31 города из 18 областей страны.

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Украинская правда

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