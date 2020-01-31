Крупнейший производитель палладия увидел на рынке спекулятивный пузырь

Финансовые спекулянты создали "пузырь" на рынке палладия, что плохо для отрасли.

Об этом заявляет ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель этого металла, передает Bloomberg.

"На рынке образовался пузырь. Промышленный спрос растет не так быстро, как может показаться по динамике цен", - сказал директор департамента маркетинга Антон Берлин.

Норникель хочет помочь снятию рыночной напряженности, увеличив продажи слитков, пользующихся инвестиционным спросом, добавил Берлин. В прошлом году Норникель продал больше палладия в форме порошка своим индустриальным клиентам.

Палладий в порошке является основной продукцией Норникеля, но этот материал не используют финансовые инвесторы, которые демонстрируют самый высокий спрос на металл. Производя большее количество слитков, компания надеется ослабить волатильность на рынке.

Добывающая компания также поставит 3 тонны слитков из своего палладиевого фонда, чтобы принести рынку краткосрочное облегчение.

В этом году Норникель планирует произвести примерно 85 тонн палладия.

Палладий подорожал на 19% в 2020 году на фоне опасений, что добывающие компании не смогут увеличить предложение в период роста спроса на более экологичные автомобили. Металл является центральным элементом катализаторов, фильтрующих токсичные выхлопы, и ценится инвесторами в драгоценные металлы.

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