 center>
Все разделы
Укр / Рус

УЗ: Продажу билетов онлайн со студенческой льготой временно ограничат

Пятница, 31 января 2020, 16:12
 

Через тенхические работы в реестрах Минобразования и науки будет временно ограничена продажа билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Напомним:

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ ведет переговоры о закупке новой партии американских локомотивов — Зеленский 31 января 2020, 13:14
В 2019-м УЗ продала 30 миллионов билетов онлайн — это 57% от всего объема 31 января 2020, 12:41
Криклий: Менеджменту УЗ все равно, что с пассажирскими перевозками 30 января 2020, 19:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!