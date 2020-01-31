УЗ: Продажу билетов онлайн со студенческой льготой временно ограничат
Пятница, 31 января 2020, 16:12
Через тенхические работы в реестрах Минобразования и науки будет временно ограничена продажа билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.
Напомним:
За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.
Экономическая правда
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