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Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто

Пятница, 31 января 2020, 11:50
 

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что для быстрого передвижения по столице на авто надо "поймать" зеленую волну светофоров - специально настроенную систему тайминга.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения?

Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час", - сообщает мэр.

Также Кличко заявляет, что движение таким образом снижает расход топлива и уменьшает вредные выбросы.

"Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%", - резюмирует мэр.

С полным перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

По данным рейтинга, киевляне проводят в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.

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Киев Кличко авто

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