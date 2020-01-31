За паркинг вместо бассейна бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение

Бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде объявили подозрение в нанесении более 9,3 млн грн убытков киевлянам строительством паркинга вместо бассейна для школы в Голосеевском районе.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, которое не указывает имен и названий; источники "Украинской правды"

Дословно НАБУ: "30 января 2020 года детективы Национального бюро совместно с СБУ при процессуальном руководством САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщицы в причинении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")".

Детали: В 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Сейчас – это школа с углубленным изучением английского и итальянского языков имени Данте Алигьери на Большой Васильковской.

В 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству дома с бассейном. Согласно постановлению Шевченковского райсуд Киева от 27.02.2019, речь идет об ООО "Невирос".

По условиям договора, ООО построил коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия средств.

ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщица: в марте 2013 года заказчик ООО "Невирос" заключил договор с ООО "Укрбуд Девелопмент". Согласно этому договору ООО и компания-застройщица обязывались вместе завершить реализацию проекта.

В июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщице, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ.

Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киев.

Генеральный директор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается, отмечает НАБУ.