День Brexit: Великобритания 31 января выходит из Евросоюза

Великобритании в пятницу выходит из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинет блок с момента его основания.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соглашение о выходе вступит в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания, которая вступила в ЕС в 1973 году, больше не будет государством-членом и будет считаться третьей страной.

С 1 февраля начнется переходный период, необходимый для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Премьер-министр Борис Джонсон сегодня вечером выступит с обращением к нации, в котором заявит о "рассвете новой эры", сообщает ВВС.

"Самое главное сказать сегодня вечером - это не конец, а начало. Это момент настоящего национального обновления и перемен", - сказал Джонсон накануне.

Сторонники Brexit будут праздновать сегодня на Парламентской площади в Лондоне.

"Юнион Джек", британский флаг, в здании Европейского совета в Брюсселе будет спущен в 19:00 в пятницу, и будет перенесен к флагам стран, не являющимися членами ЕС.

Европейский парламент планирует разместить один из своих британских флагов в Доме европейской истории.

Сначала Brexit был запланирован на 31 марта 2019 года, но его неоднократно откладывали из-за того, что британские депутаты отвергали предварительное соглашение о выходе, достигнутое между ЕС и бывшим премьером Терезой Мэй.

Европейская правда