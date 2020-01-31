Банковские счета украинцев под угрозой. Новая мошенническая схема

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Мошеннические уловки и схемы совершенствуются с каждым днем. Так, если раньше украинцы внимательно следили за своим кошельком и наличными деньгами, то сегодня нужно быть особенно бдительными и в Интернет-пространстве.

Сейчас все чаще мошенники подделывают страницы интернет-банкингов крупных банков и крадут деньги со счетов своих "жертв".

Суть мошеннической схемы:

Аферисты звонят украинцам якобы с официального номера банка, и под видом сотрудников финансового учреждения сообщают, что у клиента прошли списания или деньги крадут прямо сейчас.

В процессе разговора высылают SMS-сообщение (в заголовке SMS часто можно заметить надпись "INTERNET"), далее просят срочно пройти по ссылке в сообщении (она подсвечивается другим цветом).

При этом "жертву" сильно торопят, чтоб человек не вчитывался в смысл сообщения.

Перейдя по ссылке, человек видит похожую страницу интернет-банкинга своего банка, но на самом деле это страница-подделка, которую мошенники создали специально для кражи денег.

Звонивший сообщает, что для безопасности интернет-банкинг был заблокирован и для его разблокировки нужно срочно восстановить пароль и сообщить секретный код из SMS.

Клиент, нажав на кнопку "Восстановить пароль" вводит в соответствующие поля свой номер карты, срок действия, CVV-код. Таким образом мошенники получают все конфиденциальные данные клиента.

Им остается только оперативно зайти на любой платежный сервис для перевода денег, ввести украденные данные и перевести все деньги с карты "жертвы" себе на счет. А секретный код из SMS, который собеседник просил назвать – это на самом деле был код для подтверждения операции о переводе денег через сервис платежной системы.

"Следует отметить, что в большинстве случаев аферисты получают доступ к интернет-банкингу украинцев именно благодаря их неосведомленности. Банк никогда не звонит клиентам с номеров горячей линии – они существуют только для входящих звонков. Этим часто пользуются мошенники, выманивая конфиденциальные данные по телефону. Также нужно быть особенно внимательными с сообщениями, в которых есть ссылки. Лучше проверять остаток на счету через мобильное приложение вашего интернет-банкинга", - предупреждает служба безопасности банка ПУМБ.

В последнее время украинцы получают SMS от мошенников именно с бесплатных сервисов для отправки сообщений.

Например, если отправлять бесплатное SMS при помощи сайта Vodafone, можно заметить, что в конце каждого сообщения компания указывает, что не несет ответственности за содержание сообщений.

Но большинство просто не обращает на это внимания и доверчиво передает свои данные аферистам.