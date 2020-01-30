В Берлине рост цен на аренду жилья заморозили на 5 лет

Палата депутатов Берлина приняла решение запретить увеличение арендной платы на жилье в городе в течение пяти лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За соответствующее решение в четверг, 30 января, проголосовали 85 из 150 парламентариев.

При этом закон даже заставляет при определенных обстоятельствах к снижению арендной платы, если она будет "слишком высокой". Принятый документ коснется около 1,5 миллиона квартир в городе.

Это первый подобный закон, принятый среди немецких федеральных земель. Он был принят коалицией с социал-демократов, "левых" и зеленых.

Закон вступит в силу уже весной, однако часть, которая касается необходимости уменьшения арендной платы, будет введена на девять месяцев позже. "Заморозка" цен на рынке аренды жилья будет зафиксирована на уровне 18 июня 2019 года.

Новые правила не будут распространяться на новостройки, которые были введены в эксплуатацию с 2014 года. Они также не будут действовать для так называемых социальных квартир, жилья организаций, которые оказывают социальную помощь, и квартир в общежитиях.

Европейская правда