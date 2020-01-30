Криклий: Менеджменту УЗ все равно, что с пассажирскими перевозками

Укрзализныця в рамках существующей структуры не заинтересована в развитии пассажирских перевозок и поддерживает их на минимально жизнеспособном уровне.

Об этом в интервью журналу НВ заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это - грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских.

А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься", - подчеркнул Криклий, объясняя, почему Укрзализныцю необходимо разделить на три компании.

По его словам, создадут отдельное подразделение, которое будет отвечать исключительно за грузоперевозки.

"И отдельное - за пассажирские перевозки. Третий подраздел железной дороги, инфраструктурный, объединит станции, железнодорожные пути и т.д.", - пояснил министр.

"Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские - нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 млрд грн в год. Это непрозрачный процесс.

В рамках новой структуры будет больше прозрачности: грузовое подразделение будет отдавать прибыль в виде дивидендов в бюджет, а пассажирский, соответственно, уже получать субсидирование от государства", - отметил Криклий.

Напомним:

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.