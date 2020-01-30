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В Минэкономики отреагировали на снижение учетной ставки

Четверг, 30 января 2020, 16:50
 

Глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что снижение учетной ставки должно положительно повлиять на развитие экономики.

Об этом он написал в Facebook.

"Я приветствую смягчение монетарной политики Национальным банком. Это должно положительно повлиять на развитие экономики", - подчеркнул он.

По прогнозам НБУ, экономический рост с 3,3% в 2019 ускорится до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

Экономическая правда

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ставка Минэкономики

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