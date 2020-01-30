Релиз "государства в смартфоне" переносится

Презентация мобильного приложения "государства в смартфоне" - "Дія", переносится с 30 января на одну неделю.

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

"Иногда обстоятельства препятствуют грандиозным планам осуществиться.

Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю. Однако это не повод расстраиваться?", - говорится в сообщении.

О причинах переноса не сообщается.⠀

По данным источника LIGA.net в Минцифре релиз перенесли из-за проблем со здоровеьм министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Источник сообщил: "У него есть определенные проблемы со здоровьем. Он в больнице, но не при смерти".

Напоминаем:

В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

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