Избран новый глава набсовета Администрации морпортов

Наблюдательный совет Администрации морских портов Украины на очередном заседании 30 января выбрала главой наблюдательного совета Андрея Гайдука.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Напомним, что 11 января этого года Гайдук и Дмитрий Гончарук были назначены согласно Приказу Министерства инфраструктуры от 28.12.2019 года членами Наблюдательного совета - представителями государства.

Гайдук имеет 20 лет профессионального опыта в сфере макроэкономики, макрофинансов, банковского дела и инвестиций. В 2015-2017 годах работал заместителем председателя Фонда государственного имущества.

Отвечал за приватизацию государственной собственности в соответствии с международными стандартами, запуск продажи государственных активов через онлайн-аукционы "ProZorro", способствовал развитию реформы корпоративного управления в соответствии со стандартами ОЭСР.

В 2015 году Андрей Гайдук был инициатором и членом Рабочей группы по разработке нового законодательства о государственно-частном партнерстве.

Группа уделила особое внимание разработке нового регламента по концессии морских портов Украины с целью привлечения частного капитала и увеличениягрузо- и пассажироперевозок через Украину.

Также работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных банках, включая Альпари Банк, Укрэксимбанк и Национальный банк.

До этого работал в нескольких местных и международных инвестиционных компаниях, включая SARS Capital и SigmaBleyzer.

Справка.

Наблюдательный совет ГП "АМПУ" был создана в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена - Патрик Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Wolfgang Hurtienne, Германия), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нидерланды), а также три представителя государства - Андрей Гайдук, Антон Ященко и Дмитрий Гончарук.

Напомним:

21 января 2019 детективы Национального бюро сообщили бывшему начальнику Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" и еще четырем лицам о подозрении в нанесении более 21,36 млн грн убытков госкомпании.

27 декабря НАБУ, СБУ и САП провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски провели в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК).

В Администрации морских портов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный.