В НБУ объяснили, почему подешевела гривна

В Национальном банке отметили, что девальвация гривны происходит из-за сезонного превосходства импорта над экспортом, и в частности, выводом дивидендов крупных компаний.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"В последние дни была тенденция девальвации гривны, были разные причины.

В начале года импорт преобладает над экспортом. Кроме того, мы видели активность компаний, по выводу дивидендов.Кстати населения использовало девальвацию гривны, как возможность продать иностранную валюту почти на 100 миллионов долларов с начала месяца", - рассказывает Сологуб.

Кроме того, заместитель главы НБУ отметил, что политика Нацбанка на рынке валюты не изменилась с прошлого года.

"У нас гибкий плавающий обменный курс. В прошлом году нас обвиняли в том, что курс идет только в одну сторону, и говорили о том, что гибкость должна быть двусторонней. Сейчас мы видим другую сторону этой гибкости", - рассказывает Сологуб.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Согласно октябрьскому макроэкономическому Минэкономики прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

Однако, в Министерстве экономики, планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

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