Кабмин выделил 800 миллионов на зарплаты госслужащим-реформаторам

Правительство выделит из госбюджета на 2020 год 1,06 миллиарда гривен на реализацию комплексной реформы государственного управления, из них 818 миллионов пойдут на зарплаты госслужащим, задействованных в реформе.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления", органам государственной власти, привлеченные к проведению этой реформы", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Минфин, это сделано с целью не допустить возникновения задолженности по заработной плате.

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