Глава налогового комитета Рады рассказал подробности идеи "налога для Facebook"

Если нерезидент осуществляет деятельность на территории Украины, он должен платить налоги.

Об этом в интервью liga.net заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя законопроект №2634 о НДС для нерезидентов.

"У нас есть такая норма в Налоговом кодексе: иностранная компания, которая работает в Украине без регистрации, считается такой, которая уклоняется от налогов. Спор должны урегулировать наши службы", - отметил Гетманцев.

По словам нардепа, Facebook фактически уклоняется от налогов. Гетманцев считает, что эта норма Налогового кодекса изначально была "мертворожденной", потому что нет субъекта налогообложения в понимании Налогового кодекса, а значит, нет механизма взискания налога.

"Кстати, по Facebook у нас уже есть законопроект, там речь идет только о НДС на электронные услуги, а не налоге на прибыль", - добавил глава налогового комитета ВР.

В ответ на вопрос, как взимать налог, если юридически иностранные корпорации, как Facebook, не имеют к Украине отношения, он заявил:

"Закон 1210 дает налоговой дополнительные возможности: теперь можно проверять не просто субъекта, а саму деятельность, которую нерезидент проводит на территории Украины. Ведь очень часто нерезиденты ведут хозяйственную деятельность здесь, но не регистрируют постоянные представительства".

В то же время Гетманцев согласился, что заставить такие компании платить налоги сложно, но возможно.

"Это сложный вопрос, это проблема. Есть достаточно сложная процедура выполнения налоговых решений. Скорее всего, мы будем привлекать к налоговой ответственности и представительства компаний, если они есть. К тому же, есть много солидных международных компаний, которые сами будут идти на встречу", - сказал нардеп.

"Если компания котируется на бирже, для нее не нужны споры и обвинения в странах Восточной Европы об уклонении от налогообложения", - отметил Гетманцев.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.