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США ввели санкции против российской компании, чьи поезда ездят в Крым

Четверг, 30 января 2020, 10:20
 

США включили в санкционный список семь "чиновников" аннексированного Россией Крыма и компанию, обеспечивающую железнодорожное сообщение между агрессором и оккупированным полуостровом.

Источник: Министерство финансов США, Голос Америки

Детали: Санкции введены против 7 представителей оккупационной администрации Крыма - так называемых "премьер-министра", "главы законодательного собрания", "участницы Совета Федерации РФ от Севастополя", "и.о. главы Севастополя" и трех членов "Севастопольского избиркома".

Под санкциями также оказался Александр Ганов и его компания "Гранд Сервис Экспресс", которая обеспечивает железнодорожное сообщение Крыма с Россией.

Собственность указанных лиц и организаций, если она находится в США или под контролем американских граждан, будет передана в Управление по контролю за иностранными активами.

Прямая речь министра финансов США Стивена Мнучина: "Скоординированные США, ЕС и Канадой, (санкции - ред.) ограничивают возможности этих незаконных должностных лиц проводить международный бизнес и подчеркивает мощь трансатлантического союза в противодействии длительной российской агрессии".

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Украинская правда

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санкции США Крым РФ железная дорога

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