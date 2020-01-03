Цена акций Apple поднялась до рекордных 300 долларов

Стоимость акций корпорации Apple по итогам торгов, которые состоялись 2 января, превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за торговую сессию акции Apple подорожали на 2,3%.

По словам аналитиков издания, на котировки ценных бумаг корпорации повлияли хорошие финансовые результаты в третьем квартале 2019 года, спрос на новые наушники AirPods, а также - запуск стримингового сервиса Apple TV +.

Как сообщает The New York Times, исходя из стоимости акции на момент закрытия торгов в США 2 января, рыночная капитализация Apple оценивается в 1,33 трлн долларов. По этому показателю Apple - крупнейшая компания в мире. Рыночная капитализация корпорации Microsoft, которая занимает второе место, - 1,23 трлн долларов.

Экономическая правда