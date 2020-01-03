За 2019 год контейнерные перевозки в морпортах выросли на 20% – Криклий

В 2019 году в портах Украины обработали более 1 миллиона TEU контейнерных грузов, за год контейнерные перевозки выросли почти на 20%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Правительственный портал.

По оперативным данным Администрации морских портов Украины, за весь 2019 год в портах было перевалено один миллион и три с половиной тысячи TEU контейнеров (TEU - условная единица измерения, основанная на объеме 20 футового (6,1 метров) интермодального ISO-контейнера).

"Перевалка контейнерных грузов в Украине второй год подряд демонстрирует существенный рост, который в несколько раз превышает средние мировые показатели на рынке контейнерных перевозок", - говорится в сообщении.

"Недавно мы ввели электронную товарно-транспортную накладную, в 2020 году запустим другие цифровые сервисы, которые позволят бизнесу нарастить скорость транспортировки грузов. В планах на 2020 год - цифровой порт совместно с Новой таможней.

Мы ожидаем, что дальнейшее развитие контейнерных перевозок произойдет за счет транзита контейнеров и включение Украины в маршруты Китайского шелкового пути и транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRASECA), первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году", - рассказал Криклий.

Отмечается, что экспорт и импорт контейнеров в 2019 году распределился практически поровну при небольшом преимуществе импорта - 48,6% и 46,8% соответственно.

"Положительная динамика экспорта обеспечивается за счет увеличения контейнеризации продукции пищевой и легкой промышленности (переработка сельскохозяйственного сырья - мука, пшеница, горох; текстильные изделия).

На рост импорта контейнерных грузов традиционно влияет укрепление гривни, что делает более привлекательными поставки из-за границы продуктов питания, техники и электроники, строительных материалов и других товаров", - говорится в сообщении.

Єкономическая правда