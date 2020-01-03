Фискалы заявили о ликвидации 10 нелегальных АЗС в Одесской и Черниговской областях

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской и Черниговской областях пресекли деятельность 10 нелегальных АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что в Одесской области ликвидировали 5 незаконных АЗС.

"В ходе проведения операции "Акциз" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области проводится незаконное хранение, транспортировка и реализация дизельного топлива, бензина и сжиженного газа.

Указанную деятельность осуществляли через пять АЗС, которые работали без получения необходимых разрешительных документов. При этом на указанных АЗС не использовались регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения операции изъяли 18 тонн горючего.

Также прекращена незаконная деятельность 5 АЗК в Черниговской области.

"Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 44,4 тыс литров горючего и оборудование для его хранения и реализации. Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 2 млн грн", - сообщили в ГФС.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Экономическая правда