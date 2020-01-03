В 2019 году в Украине на учет поставили почти 88 500 новых лековых автомобилей - рынок новых авто за год вырос на 8 процентов.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

"Несмотря на давление, оказываемое резким увеличением импорта подержанных авто и легализацией машин на еврономерах, рынок новых автомобилей за год вырос на 8 процентов.

Рекордный рост рынка зафиксирован в последний месяц года. Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9200 новых легковых авто пополнили украинский автопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украині заняла Renault (14 603 авто).

При этом, самым популярным автомобилем года стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 6 027 украинских водителей. Реализация этой модели в Украине за год выросла на 93%.

Среди топ-5 лидеров рынка 2019 по маркам: Renault - 14 603 шт., Toyota - 12 570 шт., KIA - 7 856 шт., Skoda - 6 231 шт., Nissan - 5 333 шт.

Среди топ-5 лидеров рынка 2019 по моделям: KIA Sportage - 6 027 шт., Renault Duster - 5 202 шт., Renault Logan - 4 489 шт., Toyota RAV-4 - 4 227 шт., Renault Sandero - 3 246 шт.

Экономическая правда