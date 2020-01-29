Швеция введет налог на пластиковые пакеты

В среду парламент Швеции принял решение о налоге на пластиковые пакеты, которые граждане покупают в магазинах, чтобы положить в них приобретенные товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал SVT.

Налог на один пакет составит 3 шведских кроны (примерно 10 евроцентов). Это приведет к тому, что пластиковый пакет, вероятно, будет стоить от шести до семи шведских крон для клиента.

Налог вступает в силу с 1 марта текущего года.

По данным правительства, он будет генерировать налоговые поступления в размере 2,7 млрд шведских крон ежегодно. Эти доходы должны использоваться для снижения налога на труд.

Шведская торговая организация промышленности имеет решающее значение, в том числе потому, что большинство пакетов используются для мусора и сжигаются.

В то же время эксперты скептически относятся к новому налогу, ведь его инициаторы не предусмотрели разницу между пакетами, подлежащими переработке и не подлежащими. Кроме того, новый налог не способен изменить поведение потребителей, или сжигают пакеты, или выбрасывают их в мусор.

Европейская правда