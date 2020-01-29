Кабмин одобрил план борьбы с незаконным производством сигарет

Кабмин на заседании 29 января утвердил план реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что документ будет способствовать ликвидации всех форм незаконного производства и оборота изделий из табака.

"Основная цель реализации Стратегии - сокращение условий для существования теневой экономики и коррупции, и, как результат, - улучшение инвестиционного имиджа Украины", - говорится в сообщении.

"План мероприятий предусматривает проведение на государственном уровне системных исследований в этой сфере, в частности в части нелегального производства и оборота табачных изделий", - добавили в Кабмине.

Сообщается, что для борьбы с незаконным производством и оборотом сигарет Кабмин планирует нарабатывать и передавать в ВР законопроекты, а также активизировать международное сотрудничество.

Экономическая правда