В киевском метро напомнили, сколько еще будет действовать жетон

КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетам.

Источник: пресс-служба подземки в Facebook, сайт Киевской горадминистрации

Дословно: "Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетам".

Детали: В метро также добавили, что все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

Что было раньше: 27 января на сайте городской власти Киева опубликовали проект распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Согласно этому документу, Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.

В частности, проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, ​​автобус, электричку и пр.).

Также хотят ввести проездные на 24 часа (стоимость 100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен) и на количество поездок (от 46 за 290 гривен до 124 за 770 гривен).

Разовый проезд в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке оставят на уровне 8 гривен.