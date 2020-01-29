В киевском метро напомнили, сколько еще будет действовать жетон
КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетам.
Источник: пресс-служба подземки в Facebook, сайт Киевской горадминистрации
Дословно: "Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетам".
Детали: В метро также добавили, что все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.
Что было раньше: 27 января на сайте городской власти Киева опубликовали проект распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".
Согласно этому документу, Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.
В частности, проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, автобус, электричку и пр.).
Также хотят ввести проездные на 24 часа (стоимость 100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен) и на количество поездок (от 46 за 290 гривен до 124 за 770 гривен).
Разовый проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке оставят на уровне 8 гривен.
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