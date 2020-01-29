УЗ планирует отремонтировать двухэтажные поезда Skoda на собственных мощностях

Укрзализныця планирует провести капитальный ремонт двух электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на собственных мощностях.

Об этом заявил член правления УЗ Франтишек Буреш.

Он отметил, что компания приобрела указанные двухсистемные поезда для курисрования на электрифицированных участках постоянного и переменного тока в 2012 году, перед чемпионатом Европы по футболу.

Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк-Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев-Харьков/Тернополь.

По словам Буреша, каждый из этих поездов уже проехал 1,3 млн км с 2012 года. Они не работают с 2018 года из-за технических неисправностей, и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая капитального ремонта.

"Я категорически против того, чтобы компания платила 200 млн гривен иностранным компаниям, имея при этом собственные мощности по ремонту локомотивов в Запорожье. В Украине есть комплектующие, запчасти, и главное - очень квалифицированные производители, как на предприятиях, входящих в состав АО "Укрзализныця", так в других отечественных компаниях.

Помочь нам реализовать такой важный проект капитального ремонта электропоездов EJ675 должны именно украинские производители", - подчеркнул член правления УЗ.

Он добавил, что специалисты компании уже подготовили соответствующие расчеты, а также предварительный анализ технико-экономического обоснования такого ремонта.

"Уверен, если мы убедим Skoda поделиться своими чертежами, технологией ремонта и ключевыми компонентами, мы сможем отремонтировать поезда здесь, в Украине", - заявил Буреш.

Экономическая правда