Мэр Днепра просит "зеленых начальников" разогнать "фальшивых митингующих" завода Коломойского

Мэр Днепра Борис Филатов просит властей обратить внимание на "митингующих" Никопольского ферросплавного завода Игоря Коломойского, которые протестуют на парковке центрального отделения Приватбанка в Днепре.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые работники "Приватбанка" и жители города, которых достали твари в оранжевых жилетах, бесконечно стучащие в бочки по всему городу.

Я понимаю ваше возмущение и обязан объяснится. Тем более, что фальшивые "митингующие" также стоят в аккурат через дом от горисполкома и тоже мешают работать", - пишет мэр.

Филатов объясняет, что такой "народный протест" не требует никаких разрешений, его невозможно разогнать или запретить.

"Даже если митингующие нарушают уровень шума, опять же их нельзя разгонять, а только штрафовать. С учётом того, сколько денег кукловоды "протеста" вбухивают в это действо, то штрафы им не помеха.

Поверьте, всё это бродячее шапито полиция постоянно штрафует: и за шум, и за грязь, и на нарушение порядка, но им без разницы. Платят то не они.

В-третьих, формальных оснований у мэрии запретить это безобразие нет. От слова "вообще". Только через суд", - пишет Филатов.

Как решение Филатов предлагает приостановить платежи Приватбанка на один день, что бы обратить внимание "зеленых начальников" на неудобства, которые создает митинг.

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевёл его на сокращённый рабочий день. Потому, что у сотрудников болят уши.

И поверьте, что все великие "зелёные" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с Приватбанком, лично бы приехали разгонять это безобразие.

У меня вообще очень много разных идей.

Но для этого в государственном Приватбанке должен быть не такой трусливый и хитросделанный менеджмент, который пытается воевать с бывшими собственниками чужими руками", - объясняет мэр.

Также Филатов "прошелся" по бывшему владельцу Приватбанка, олигарху Игорю Коломойскому, которого связывают с организацией митингов в Днепре, и под стенами Нацбанка.

"А кукловодам, которые организовали этот парад уродов я хочу сказать лишь одно. Вас до этого и так в городе не сильно любили. А сейчас ненавидят", - резюмирует городской глава.

Напомним:

В мае прошлого года Нацбанк подал в Хозсуд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее Никопольскому заводу ферросплавов.

Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

В августе Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Но 20 сентября сотрудники Никопольского завода ферросплавов организовали пикет возле здания главного офиса Приватбанка в Днепре с протестом против мирового соглашения НЗФ с Нацбанком.

В НБУ тогда заявили, что протест под главным офисом Приватбанка, который не является стороной мирового соглашения, является провокацией и попыткой давления на банк.

Позже НЗФ заключил еще одно мировое соглашение с Нацбанком.

Работники Никопольского ферросплавного завода 27 января перекрыли все подъезды к центральному офису Приватбанка в Днепре.

29 января Приватбанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" Игоря Коломойского 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года.

Экономическая правда