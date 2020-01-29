Экс-замминистра главы МИД Зеркаль стала советником Коболева
Бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространили пресс служба НАК.
"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении.
Во время работы в МИД Зеркаль отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах про "зимние пакеты" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.
В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.
В должности заместителя министра она также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2".
Ранее Зеркаль заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.
Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавил одну из программ в аналитическом центре "Украинский институт будущего".
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