Toyota останавливает производство в Китае из-за коронавируса

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о приостановке операций в Китае до 9 февраля, присоединившись к другим международным компаниям, которые сокращают деятельность в КНР из-за вспышки эпидемии пневмонии в этой стране.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С учетом различных факторов, в том числе, рекомендаций местных органов власти, а также ситуации с запасами автокомпонентов на 29 января, мы приняли решение приостановить работу наших предприятий в Китае до 9 февраля", - заявил пресс-секретарь компании Маки Ниими.

"Мы будем следить за ситуацией и принимать дальнейшие решения относительно наших операций с 10 февраля", - цитирует Ниими агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли сложившаяся ситуация на цепочки поставок Toyota, Ниими заявил, что оценить ситуацию пока трудно, поскольку "в автомобильном секторе существует обширная сеть поставок и в производстве автомобилей используется широкий круг компонентов".

В настоящее время, по его словам, сотрудников Toyota в Ухане нет.

Напомним:

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и ОАЭ.

Ранее Toyota ввела ограничение на посещение ее сотрудниками провинции Хубэй в соответствии с рекомендациями японского МИДа.