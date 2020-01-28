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Суд отменил штраф НБУ в 14 миллионов банку Тигипко, регулятор обжалует решение

Вторник, 28 января 2020, 18:22
 

В декабре 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение НБУ о наложении 14,38 млн грн штрафа на "Универсал Банк", Нацбанк намерен обжаловать это решение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в январе 2019 года регулятор принял решение о наложении штрафа на "Универсал Банк" в размере 14,38 млн грн.

Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21.01.2016 г. до 06.06.2017 г. были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.

"Указанные финансовые операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов", - говорится в сообщении НБУ.

Экономическая правда

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НБУ суд банки Тигипко

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