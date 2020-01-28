Медборудование стоимостью в десятки миллионов еще год не смогут запустить в Нацинституте хирургии

В Нацинституте хирургии и трансплантологии планируют ввести в эксплуатацию диагностическое оборудование стоимостью 36,79 млн грн до конца 2020 года - это имущество приобрели еще по госпрограммам здравоохранения в течение 2011-2013 годов.

Об этом говорится в ответе Нацакадемии медицинских наук, которой подчиняется Институт по запросу экспертной организации StateWatch.

Причиной задержки установления дорогостоящего оборудования в Академии назвали реконструкцию помещений, куда должна быть установлена ​​техника. Ремонтные работы продлятся до декабря этого года.

В то же время Академия перечислила все оборудование, закупленное 7-9 лет назад, которое уже установлено в других институтах.

На конец декабря 2019 года введено в эксплуатацию девять единиц медицинского оборудования на общую сумму 125 млн гривен в Институте отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины, а также одна единица медицинского оборудования на общую сумму 31 млн гривен в Институте ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что на балансе институтов Академии медицинских наук числится не установленное медицинское оборудование стоимостью 192,9 млн гривен, приобретенное в течение 2011-2013 годов.

По информации Академии и Государственной аудиторской службы, причиной простоя оборудования стала нехватка бюджетных средств, возбужденное уголовное дело и отсутствие необходимых разрешений на запуск.

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Экономическая правда