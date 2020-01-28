Vodafone Ukraine проведет road show выпуска евробондов — СМИ

Второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine 28 января начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах.

Об этом сообщил источник в банковских кругах агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, организаторами назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.

Планируется, что евробонды будут размещены сроком на 5 лет с двухлетним опционом. Road show пройдет в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне и завершится 31 января, сказал собеседник агентства.

Напомним:

В ноябре 2019-го оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell - приобрела "Vodafone Украина" у российской телеком-компании МТС за 734 млн долларов.

Vodafone Ukraine является вторым по величине мобильным оператором в Украине и обслуживает 19,7 млн абонентов.