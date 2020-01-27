Топ-20 самых загружаемых приложений в 2019-м году: TikTok подвинул Facebook

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Самым загружаемым приложением 2019-го года стал WhatsApp с почти 900 млн загрузок, на втором месте TikTok, на третьем Facebook Messenger.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на данные исследования Sensor Tower

В общем рейтинге учитывались загрузки и с App Store, и с Google Play.

Если рассматривать по отдельности, то на iOS-устройствах в 2019 году первой была именно TikTok.

TikTok стал спустя год от запуска, обогнал Instagram, нарушив доминирование Facebook в сфере соцсетей по всему миру.

В 2019-м выручка китайской платформы составила 117 млн долларов — в 5 раз больше, чем за 2018 год.

Несмотря на то, что Facebook Messenger уступил вторую строчку китайской соцсети, на долю компании приходится 4 позиции в топ-20.

Помимо мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger, в рейтинге самых скачиваемых — Facebook app и Instagram (4 и 5 место).

Как сообщается в исследовании, суммарное количество загрузок приложений в 2019 году выросло до 115 млрд: 31 млрд — в App Store и 84 млрд — в Google Play.

Приложения превратились в крупнейшую потребительскую экосистему на планете: ожидается, что к 2021 году общемировая выручка от приложений достигнет 6,3 триллиона долларов.