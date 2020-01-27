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"Укргаздобыча" за год выплатила 23 миллиарда рентных платежей

Понедельник, 27 января 2020, 18:43
 

В сводный бюджет страны от компании группы "Нафтогаз" - "Укргаздобыча" - поступит около 23,26 миллиардов гривен.

Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"За право пользоваться недрами группа платит ренту. Всего в сводный бюджет страны поступит около 23,26 млрд грн рентных платежей от предприятия группы Нафтогаз - Укргаздобыча", - написал он.

 

По его словам, часть уплаченной ренты идет в бюджеты местных общин. В частности, в течение 2019 года в местные бюджеты направили 1,16 млрд грн.

"На что тратить средства - каждая община решает по своему усмотрению. На местах виднее, что делать в первую очередь", - добавил Коболев.

Экономическая правда

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Укргаздобыча Коболев

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