"Укргаздобыча" за год выплатила 23 миллиарда рентных платежей
В сводный бюджет страны от компании группы "Нафтогаз" - "Укргаздобыча" - поступит около 23,26 миллиардов гривен.
Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"За право пользоваться недрами группа платит ренту. Всего в сводный бюджет страны поступит около 23,26 млрд грн рентных платежей от предприятия группы Нафтогаз - Укргаздобыча", - написал он.
По его словам, часть уплаченной ренты идет в бюджеты местных общин. В частности, в течение 2019 года в местные бюджеты направили 1,16 млрд грн.
"На что тратить средства - каждая община решает по своему усмотрению. На местах виднее, что делать в первую очередь", - добавил Коболев.
Экономическая правда
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